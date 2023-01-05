«التعليم» تخطر المديريات بصرف 800 جنيه شهريا لمديري ووكلاء المدارس الابتدائية

خاطبت وزارة التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية رسميا، لإدراج مديري ووكلاء المدارس الابتدائية، ضمن مستحقي صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي 2022-2023، الذي تبلغ قيمته 800 جنيه شهريا.

صـرف حـافز تطــوير المنظومة لمديري ووكلاء المدارس

وأكدت الوزارة في خطابها، موافقة وزير المالية على مقترح السلطة المختصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإدراج مديري ووكلاء المدارس الابتدائية ضمن مستحقي صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي 2022-2023.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على الالتزام بالصرف لهم من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة للعام المالي 2022-2023 ودون تجاوزها، على أن يتم الصرف لهم بداية من العام الدراسي 2022-2023 وليس بأثر رجعي، شريطة عدم المساس بالقيمة التي تحصل عليها باقي الفئات المستفيدة ودون انتقاص.

حافز تطوير التعليم لا يشمل الإداريين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ صرف الحافز لا يشمل أي فئات من الإداريين المخاطبين بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، والتنبيه باتخاذ اللازم في ضوء موافقة وزير المالية.

ومنذ تطبيق منظومة التعليم الجديدة، يحصل المعلمون في الصفوف الأولى التي يشملها التطوير، على حافز شهري بقيمة 800 جنيه، كمكافأة تطوير وتشجيع، وبالتالي يستفيد كل مدير ووكيل مدرسة ابتدائية، من الحافز الذي يحصل عليه المعلمون بعد موافقة وزارة المالية.