«الداخلية»: ضبط شقيقين بأسوان قتلا شقيقهما وتخلصا من الجثة في مجرى مائي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بمجرى مائي بأسوان، وضبطت مرتكبي الواقعة حيث تبين أنهم 3 أشخاص ارتكبوا الجريمة من بينهم شقيق وشقيقة المجني عليه.

تفاصيل جريمة أسوان

وحسب بيان وزارة الداخلية، تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان بالعثور علي جثة شخص طافية بمياه أحد المجاري المائية بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ (أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز) تم انتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وعثر بين طيات ملابسه على (هاتف محمول - 5 قطع لمخدر الحشيش - مبلغ مالي)، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص من بينهم شقيق وشقيقة المجني عليه).

ضبط المتهمين في جريمة أسوان

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترافوا بارتكابهم الواقعة، وقررت شقيقة المجني عليه بوجود خلافات بينهما وفي سبيل ذلك، إتفقت مع الآخرين على تنفيذ الواقعة، حيث تم استدراجه لمنزلها لحل الخلاف، ولدى وصوله حدثت بينهم مشادة كلامية وقام أحدهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين» فأحدث إصابته التي أودت بحياته وقاموا بنقله باستخدام مركبة «توك توك» وإلقائه بمكان العثور، وأرشد أحد المتهمين عن مركبة التوك توك المستخدمة وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالمجرى المائي المشار إلىها.