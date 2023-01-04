«الداخلية» تعلن أرقام الخطوط الساخنة لنجدة المواطنين في حالات الطوارئ

أعلنت وزارة الداخلية عن أرقام الخطوط الساخنة في حالات الطوارئ عبر المنصة الرسمية لوزارة الداخلية على محرك البحث «جوجل»، ويأتي إعلان الداخلية عن الخطوط الساخنة لمساعدة المواطنين الذين يحتاجون للاستغاثة سواء من شرطة النجدة أو الأمن العام وإدارة مكافحة جرائم المعلومات وحوادث المرور.

أرقام الخطوط الساخنة في حالات الطوارئ

- شرطة النجدة 122.

- مصلحة الأمن العام 115.

- مكافحة جرائم المعلومات 108.

- حوادث المرور01221110000.

وفي سياق متصل تقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، إذ توسعت في السنوات القليلة الماضية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومنع الزحام في المقرات الحكومية وصولًا إلى سهولة وسرعة تقديم الخدمات وتوفير الوقت والجهد.

تعرف على خدمات الداخلية الإلكترونية

أولًا: خدمات في المرور

- تجديد رخصة القيادة- تجديد رخصة المركبات في حالة عدم الفحص الفني - استخراج بدل فاقد من الملصق الإلكتروني- استخراج شهادة المخالفات- سداد مخالفات المرور.

ثانيًا: خدمات الأحوال المدنية- شهادة الميلاد- شهادة الوفاة- بطاقة الرقم القومي- وثيقة الزواج- وثيقة الطلاق- قيد عائلي.

ثالثًا: خدمات مصلحة الجوازات- تجديد جواز السفر- خدمات الجنسية وخدمات الهجرة.

رابعًا: الأدلة الجنائية- استخراج صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه» وتصاريح العمل.