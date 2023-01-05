«الداخلية»: ضبط أربعة تجار مخدرات في حملة بجنوب سيناء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء عقب تقنين الإجراءات من ضبط (4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة طور سيناء) حال استقلالهم سيارتين ربع نقل قيادة اثنين منهم، وكان بحوزتهم كميات من المخدرات.

ضبط كمية من المواد المخدرة

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه كان بحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلوجرامات - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,110 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,400 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس - مبلغ مالي - سلاح أبيض سكين- عدد 7 هواتف محمولة).

300 ألف جنيه قيمة المضبوطات

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( 300 ألف جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.