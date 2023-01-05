زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أعلنت وزارة الداخلية، في إطار حرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، زيارة واحدة استثنائية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنّ الزيارة الاستثنائية تأتي حرصا منها على دعم ورعاية النزلاء، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم في المناسبات المختلفة، مشيرة إلى أنّ الزيارة ستبدأ في الفترة من 9 يناير الحالي، حتى 24 من الشهر ذاته.