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زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:59 ص | الخميس 05 يناير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، في إطار حرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، زيارة واحدة استثنائية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنّ الزيارة الاستثنائية تأتي حرصا منها على دعم ورعاية النزلاء، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم في المناسبات المختلفة، مشيرة إلى أنّ الزيارة ستبدأ في الفترة من 9 يناير الحالي، حتى 24 من الشهر ذاته.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع