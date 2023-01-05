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القبض على 27 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

كتب:

محمد بركات
11:52 ص | الخميس 05 يناير 2023
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

ضبط (24) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 27 متهما لعدد 5 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (2437) حكم قضائى متنوع.

ضبط (7) قطع سلاح نارى وأبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.

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