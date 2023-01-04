ضبط 3 متهمين انتحلوا صفة رجال شرطة ونصبوا على موظف في البساتين

ضبط 3 متهمين لانتحالهم صفة رجال شرطة والإستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من "موظف بشركة أدوية خاصة" بقيامه بالتواصل مع أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" عبر إحدى صفحات بيع الأدوية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لشراء بعض الأدوية وإتفقا على التقابل بدائرة القسم ولدى وصوله فوجئ بسيارة ميكروباص توقفت أمامه وترجل منها شخصين يرتدى أحدهما ملابس أميرية وإستوليا منه على مبلغ مالى ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وضُبط بحوزتهم ( عدد 2 زى أميرى – طبنجة صوت بداخلها عدد من الطلقات محدثة صوت – حقيبة يد خاصة بالمجنى عليه – هاتف محمول).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة وأقر أحدهم بأنه عقب تواصله مع المجنى عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ورغبته فى إستبدال المبلغ المالى المستولى عليه إلى عملة أجنبية إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهمان الآخران فى تنفيذ مخططه.

وبمواجهة المتهمان الآخران بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها وأعترفوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وبمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وأقر بإتفاقه مع أحد المتهمين على إستبدال المبلغ المالى المستولى عليه إلى عملة أجنبية خارج السوق المصرفى .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.