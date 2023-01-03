حبس متهم بالاتجار في «الحشيش» بالمرج.. والتحفظ على المضبوطات

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالاتجار بالمخدرات «حشيش» بالمرج 4 أيام علي ذمة التحقيقات ونسبت إليه تهمة الاتجار بالمواد المخدرة وطالبت بالتحفظ على المضبوطات، وعرضها على الطب الشرعي لمعاينها وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة المرج بلاغ بقيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه بحوزته كمية من الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، إضافة إلى سلاح أبيض «مطواة» وهاتف محمول للتواصل مع عملائه وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة بغرض الاتجار للربح غير المشروع وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وحول الموقف القانوني المتوقع للمتهم، قال الخبير القانوني أشرف ناجي، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنَّها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ولفت إلى أنَّ قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34، على أنَّ عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.