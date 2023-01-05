أكاديمية الشرطة تستقبل وفد اتحاد الفروسية القطري

استقبلت أكاديمية الشرطة وفد الإتحاد الوطني للفروسية والخماسي بوزارة البلدية والبيئة بدولة قطر، ووفد إدارة الهيئة الزراعية المصرية والثروة الحيوانية والخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المصرية وممثل المنظمة، الأوروبية لمسابقات جمال الخيول العربية «الإيكاهو» حيث تم تنظيم جولة تفقدية لهم بمحجر الشرطة البيطري المعتمد لتصدير الخيول ومرتفعات الشرطة للفروسية ووادي الفروسية، وذلك في ضوء الاستعداد لتوقيع البروتوكول الصحي لتصدير الخيول بين مصر وقطر لمشاركة الخيول المصرية في البطولات الدولية والعربية التي ستقام في الدولتين.

تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير للخيول

وحسب بيان وزارة الداخلية، تم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلي استعرض خلاله الإمكانيات والمعدات التي تم توفيرها من قبل وزارة الداخلية المصرية بالمحجر البيطري والمنشأ لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير للخيول بأنواعها للأسواق العربية وتم اعتماده من الإتحاد الأوروبي كمحجر تصدير لنقل الخيول بسهولة للمشاركة في البطولات الدولية.

كما تفقد الوفد الزائر عدد من مرافق المحجر البيطري وإسطبلات إيواء الخيول والميادين الرئيسية والمستشفى البيطري والذي يضم أحدث الأجهزة الطبية، كما تم استعراض إمكانيات الوزارة من خيول عربية أصيلة ذات نسب عريق ترجع إلى خيول الخاصة الملكية والتي لاقت إعجاب الحاضرين، ثم انتقل الوفد الزائر لتفقد وادي الفروسية بمنطقة الفسطاط والذي تم إنشائه لتنمية مهارات الفروسية.

تبادل الخبرات الدولية والعربية

ومن جانبه أعرب الوفد عن شكره وتقديره لتنظيم مثل تلك الفعاليات، لما لمسوه من إمكانيات فائقة المستوى في مجال تربية الخيول العربية النادرة والحفاظ على السلالات الأصيلة، استعدادا لتصدير الخيول المصرية وإقامة البطولات في مصر وتبادل الخبرات الدولية والعربية في هذا المجال.