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الأردن يدين التفجير الإرهابي بإقليم هيران وسط الصومال

كتب:

أ ش أ
12:12 م | الخميس 05 يناير 2023
وزارة الخارجية الأردنية

وزارة الخارجية الأردنية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة محاس بإقليم هيران وسط الصومال، أمس، وأسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، تضامن الأردن مع حكومة وشعب الجمهورية الصومالية الفيدرالية الشقيقة، وموقفها الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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بقلم أ ش أ