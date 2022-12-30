مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: الأردن يملأ 70% من سدوده بمياه الأمطار

استفادت الحكومة الأردنية من هطول الأمطار الغزيرة، التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية في تعبئة السدود المنتشرة في جميع أرجاء البلاد.

وذكرت آية السيد مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من الأردن، أنّ وزارة الزراعة الأردنية أعلنت عن تعبئة السدود بمياه الأمطار بنسبة 70% خلال الأيام الماضية، ما يسهل عملية زراعة المحاصيل.

وتابعت بأنّ الأردن ثاني أكثر الدول التي تعاني من الفقر المائي على مستوى العالم، وهو ما يجعل مياه الأمطار ذات أهمية كبيرة، لذا تحاول الحكومة الأردنية توجيه المواطنين بترشيد استخدام المياه، فضلا عن تكثيف جهودها طوال الوقت للاستفادة القصوى من مياه الأمطار.

من ناحية أخرى، حذّرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين القاطنين في جنوب الأردن بتوخي الحيطة والحذر خلال الأيام الماضية بعد توقعات بتعرض البلاد لمنخفض جوى قد يتسبب في انعدام الرؤية في الشوارع في ظل أن منطقة الجنوب تتميز بطبيعتها الجبلية والصحراوية، وهو ما يجعل انتشار الأتربة والغبار بكثافة في الشوارع

وكشفت السيد أنّ الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال الأسبوع الماضي كان لها أثر سلبي في تعرض جنوب الأردن لموجة من السيول التي كان لها جانب سلبي في تعطيل بعض الدوائر الحكومية والمرافق وحركة النقل وعطلة بالمدارس بسبب صعوبة التنقل لتجمع مياه السيول في الطرق.