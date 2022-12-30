مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: تحذير ملك الأردن لإسرائيل الحدث الأبرز هذا الأسبوع

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من الأردن، إن الحدث الأبرز في الأوساط الأردنية خلال الأسبوع الجاري، هو تصريحات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن إسرائيل.

وأضافت السيد، خلال ظهورها ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التصريحات جاءت تزامنا مع تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنه يقال دائما إن هناك توتر أردني إسرائيلي، مادام نتنياهو موجود في الصورة.

وتابعت بأنّ تصريحات الملك عبد الله الثاني، جاءت بمثابة تحذير من قيام انتفاضة ثالثة، قد تؤدي في النهاية إلى تهالك وتدمير كل القوانين، لافتة إلى أن العاهل الأردني أكد صراحة استعداد الأردن لمن يحاول افتعال مواجهة معها.

واستطردت أن هذه التصريحات جاءت من مبدأ الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، مستكملة بأن العاهل الأردني أكد اتخاذ موقف جاد، ليس من الجانب الأردني فقط وإنما من المجتمع العربي والدولي، إذا ما لم تتوقف إسرائيل عن الانتهاكات.