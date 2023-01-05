ضبط 11 مخبزا مخالفة للمواصفات خلال حملات تموينية في الشرقية 

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة للتفتيش على المخابز بمشتول السوق

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شن قطاع تموين جنوب الشرقية، حملة تموينية برئاسة المهندس عاطف عراقي رئيس القطاع للتفتيش على المخابز البلدية بمركز مشتول السوق والقرى التابعة لها، وأسفرت عن ضبط مخابز مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وبياناتها كالتالي:

ضبط 11 مخبزًا مخالفًا

مخبز بلدي لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 17 جم في الرغيف ملك المواطن/أ .م .ن قرية الصحافة.

مخبز بلدي لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جم في الرغيف ملك المواطن/ م .م .م بقرية الصحافة.

مخبز بلدي لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جم في الرغيف ملك المواطن/ ن .ج .م بقرية الصحافة.

مخبز بلدي لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 13 جم في الرغيف ملك المواطن/ ح .ع .ت قرية المُنير.

مخبز بلدي لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 12 جم في الرغيف ملك المواطن/ ن .ح .ع بقرية المُنير.

مخبز بلدي لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ملك المواطن/ ج .ر .ج بكفر يوسف.

مخبز بلدي لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ملك المواطن/ س .ا .ع ببندر مشتول السوق .

مخبز بلدي مدعم ملك المواطن/ أ .ح .ع لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات بقرية المُنير.

مخبز بلدي مدعم ملك المواطن/ ج .ص .ع لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات بقرية المُنير.

مخبز بلدي ملك المواطن/ ع .ح .م لعدم نظافة المعجن وأدواته بقرية المُنير.

مخبز بلدي مدعم ملك المواطن/ ح .م .م لعدم نظافة المعجن وأدواته بقرية الزهار.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية، لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين بكل حزم وقوة وردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.