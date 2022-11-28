غلق 10 مخابز وضبط 16 طن مخلل غير صالح للاستهلاك في المنوفية 

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق 8 مخابز سياحية بقرى كفر سنجلف الجديد واسطنها بمركز الباجور والبيشة بأشمون ودبركي منوف، لمزاولة النشاط بدون ترخيص، مع التشديد على فصل مصادر المياه والكهرباء، والاستعانة بشرطة المرافق والوحدة المحلية في أثناء تنفيذ الغلق لحين استخراج التراخيص من الجهات المختصة.

كما وافق المحافظ على غلق مخبزين بلدي بنواحي بندر شبين الكوم وكفر القلشي بتلا لمدة شهر، كعقوبة إدارية لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن وإعاقة الحملة وعدم تمكينها من أداء واجبها على الوجه الأكمل، وفقًا للتوجيه الوزاري أرقام (30) لسنة 2017 و(37) لسنة (2020).

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

ضبط 16 طن مخلل غير صالح للاستهلاك

واستمرارًا لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بتشديد الرقابة التموينية لمتابعة الحالة العامة للأسواق، أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جرى اليوم الإثنين، تحرير 210 محاضر تموينية بنطاق المحافظة، تنوعت ما بين 76 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم نظافة وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات المقررة، و134 محضر أسواق للبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار وسلع مجهولة المصدر، مضيفًا أنه جرى تحرير محضرين بشبين الكوم جنح، أحدهما ضد صاحب مخبز بلدي، لتجميعه 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض بيعه في السوق السوداء والتربح، والآخر ضد صاحب معمل غير مرخص لتصنيع المخللات وحيازته ما يزيد عن 16 طن مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

التنسيق بين كافة الجهات في الحملات التموينية

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري في تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز وكافة المحلات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.