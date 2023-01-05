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إصابة شخصين من عائلة واحدة في حادث تصادم بالغردقة «صور»

كتب:

شاذلى عبدالراضي
02:46 م | الخميس 05 يناير 2023
حادث طريق سفاجا الغردقة

حادث طريق سفاجا الغردقة

أصيب شخصان من أسرة واحدة في حادث اصطدام سيارة ملاكي، كان يستقلانها على طريق سفاجا الغردقة، بهيكل خرساني كبير على جانبي الطريق، ونجح سائقو السيارات من إخراج الشخصين من السيارة، ونقل المصابان إلى مستشفى الغردقة العام؛ لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة شخصين من أسرة واحدة في حادث

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بحادث سيارة ملاكي تقل شخصان من أسرة واحدة حيث اصطدمت بهيكل خرساني كبير بطريق سفاجا الغردقة وأسفرت عن إصابة شخصان من أسرة واحدة هما سلامة ميهوب محمود، 50 سنة، وطارق صلاح ميهوب، 26 سنة، من أسرة واحدة من محافظة الأقصر وتم استدعاء سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم. 

وأفاد شاهد عيان من سائقي السيارات على طريق سفاجا الغردقة بأن السيارة كانت تسير بسرعة عالية وانقلبت عدة مرات قبل أن ترتطم بهيكل خرساني كبير لافتا في تصريحات لـ الوطن أن قوة ارتطام السيارة بالصخرة كانت يمكن أن تؤدي إلى اشتعال النيران بها، وانفجارها. 

 

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بقلم شاذلى عبدالراضي