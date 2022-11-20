محافظ البحر الأحمر يزور مصابي حادث أتوبيس الغردقة.. 42 وفاة وإصابة «صور»

تفقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مستشفى رأس غارب المركزي، لزيارة مصابي حادث اصطدام أتوبيس نقل ركاب وسيارة نقل على طريق «الزعفرانة - رأس غارب»، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 42 شخصا، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، يرافقه اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور إسماعيل العربي.

مصرع وإصابة 42 شخصا

ومن جانبه، وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين أولاً بأول، مؤكداً في بيان اليوم الأحد، بأنه يتابع حالتهم الصحية بنفسه، حتى يتماثلوا للشفاء ويعودوا إلى منازلهم.

وقدم المحافظ خالص تعازيه لأسر المتوفين، متمنياً من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، لافتا أن الحادث وقع عقب فجر اليوم الأحد، وأسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة 30 آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب وتفاصيل الحادث.

رئيس الوزارء يتابع الحادث

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تابع منذ اللحظات الأولى للحادث الموقف، وحرص على الاطمئنان على المصابين، موجهاً بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين وسرعة صرف التعويضات، كما تابع وزيرا التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، والتضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج الحادث أيضاً لحظة بلحظة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة بكافة أجهزتها حريصة على تقديم كافة أوجه الرعاية للحالات الإنسانية وفي الأزمات والكوارث، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

صرف 350 جنيها إعاشة لكل فرد في الحادث

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن بالبحر الأحمر، أحمد عبيد، أنه بالإضافة إلى المبالغ المالية التي سيتم صرفها لأسر المتوفين والمصابين، فإنه تقرر صرف 350 جنيها إعاشة لكل فرد من أفراد الأسرة، بخلاف تبرعات الجمعيات بالطعام، وتبرعات الهلال الأحمر بالدم والبطاطين، لافتاً إلى أنه متواجد بالمستشفى لمتابعة احتياجات المصابين وأسر المتوفين تنفيذاً لتوجيهات محافظ البحر الأحمر.