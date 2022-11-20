هاشتاج «حد يعرف الراجل ده؟» يتوصل لأهل مصاب في حادث أتوبيس الغردقة

ما زالت تداعيات حادث أتوبيس الغردقة تتوالى، بعدما ضل طريقه أثناء رحلته من القاهرة واصطدم بسيارة نقل ثقيل بالكيلو 40 على طريق «رأس غارب - الزعفرانة» شمال محافظة البحر الأحمر، وخلّف عشرات الموتى والمصابين.

وتصدر هاشتاج «حد يعرف الرجل ده؟» مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر عدد من المواطنين صورة أحد المصابين على صفحات «فيسبوك» للبحث عن أقاربه، ووضعوا بجانب الصورة رقم تليفون الطبيب المعالج للتواصل معه في حال العثور على أقارب له.

تحويل 4 حالات إلى المستشفى

وقال الطبيب المعالج، إن المصاب فاقد الوعي ولا توجد أي بيانات له، وتم استقباله ضمن 4 حالات محولة من مستشفى رأس غارب المركزي ضمن المصابين في حادث أتوبيس الغردقة اليوم، وحُجز بالعناية المركزة وجاري عمل الإسعافات اللازمة.

ونجح الهشتاج في التعرف على أهل المصاب، وتوجهوا لرؤيته، واتضح أن اسمه محمد عبد الله أبو بكر.

ومن جانبه، أشار مصدر بمديرية الصحة بالبحر الأحمر إلى أن الحادث أسفر عن مصرع 12 شخصا، بينهم جثتان مجهولتي الهوية، ومازال البحث جار عن أقارب لهما للتعرف على جثتيهما.

تفاصيل الحادث

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى شركات النقل الخاصة بتريلا بالكيلو 40 طريق رأس غارب الزعفرانة، وأسفر عن مصرع 12 وإصابة 30 آخرين، وتم استدعاء أكثر من سيارة اسعاف ونقل المصابين لمستشفيات الغردقة ورأس غارب.