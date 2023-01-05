مصرع رضيعة غرقت في إناء مياه داخل منزل أسرتها جنوب بني سويف

لقيت رضيعة عمرها تسعة أشهر مصرعها غرقًا، إثر سقوطها في إناء مملوء بالماء، داخل منزل أسرتها بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقلت إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها، إذ تبين غرقها في إناء مياه بعيدًا عن أعين أسرتها.

بلاغ بوفاة رضيعة جنوب بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بوصول طفلة رضيعة تدعى «تمارا.ع.ك»، 9 أشهر، مقيمة مركز الفشن إلى المستشفى المركزي، جثة هامدة، بإدعاء تعرضها للغرق، وتم التوجيه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص لبيان سبب الوفاة.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال أهلها أمام رجال المباحث بمركز الفشن جنوب بني سويف، وفاة الرضيعة عقب سقوطها في إناء كبير مملوء بالماء بعيدًا عن أعين أسرتها، فتعرضت للغرق، وفشلت محاولات إنقاذها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص، وعقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تم التصريح بدفن الجثة.

جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر محضر بالحادث.