مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري بصحراوي بني سويف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، مساء اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا دائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي.

حادث انقلاب سيارة نقل بصحراوي بني سويف الغربي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا دائرة المحافظة، أسفر عن مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين.

3 سيارات إسعاف لنقل ضحايا الحادث إلى مستشفى سمسطا المركزي

وجرى توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي، بينما نقل المتوفين داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة نقل بصحراوي

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع «علاء مبارك حفني» 21 عامًا، و«علي حسن علي»، 34 عامًا، يقيمان مركز بني مزار بمحافظة المنيا، وجرى إيداع جثتيهما داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وإصدار تصاريح الدفن.

بينما أسفر الحادث عن إصابة كل من، محمد آياتى إبراهيم، سائق، باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمود بدر محمد 23 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات، يقيمان مركز بني مزار بمحافظة المنيا.