الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2023.. 6 مستندات مهمة

يرغب بعض المواطنين بمختلف المحافظات، في استخراج جواز السفر، ومعرفة جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منهم لتجهيزها أولا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2023

وعلى من يرغب في استخراج جواز سفر 2023 لأول مرة أن يُجهز بعض الأوراق والمستندات قبل التوجه لاستخراجه، وهي كالتالي:

1 - إحضار بطاقة الرقم القومي للشخص، على أن تكون تاريخها ساري وغير منتهية.

2 - من هم أقل من 15 عاما، يجرى الاكتفاء بإحضار شهادة الميلاد المميكنة لهم.

3 - بالنسبة للمتقدمين من الذكور، يجب إحضار مستند التجنيد.

4 - يجب إحضار المؤهل الدراسي، وذلك في حال عدم ثبوت المؤهل بالرقم القومي.

5 - تجهيز عدد 3 صور، بشروط أن تكون ملونة وحديثة، بالإضافة إلى أن تكون ذات خلفية بيضاء، ومقاسها 4×6.

6 - دفع الرسوم الخاصة باستخراج جواز السفر لأول مرة.

إحضار جواز السفر القديم

وفي حالة ما إذا كان استخراج جواز السفر لأول مرة، فإنه يجب إحضار جواز السفر القديم من أجل استخراج الجديد.