كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي قبل انتهائها إلكترونيا.. خطوات بسيطة

قبل انتهاء ، يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي قبل انتهائها، إذ يسعون للبعد عن الذهاب إلى المصالح الحكومية توفيرًا للوقت والجهد، لذا قدمت وزارة الداخلية بعض الخدمات التي تساعد المواطنين في الانتهاء من الأوراق الرسمية «أون لاين».

وأعلنت وزارة الداخلية، عبر موقعها الرسمي، كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي قبل انتهائها إلكترونيًا، وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي قبل انتهائها أون لاين، عبر موقع وزارة الداخلية، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للتخفيف عن أعباء المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر هذا الرابط.

2- إنشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

3- اختيار خدمات الإنترنت للمواطنين.

4- اختيار تجديد بطاقة الرقم القومي.

5- إدخال بيانات مستخرج الطلب، ويجب ملء البيانات بالكامل، ثم الضغط على «قرأت الشروط والموافقة عليها».

6- ملء بيانات مستلم الوثيقة.

7- اختيار طريقة الدفع المطلوبة.

8- إرسال الطلب.

خدمات وزارة الداخلية

وأكدت وزارة الداخلية أن إصدار المستندات الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد والقيد العائلي عبر الإنترنت، يكون في حالة إذا كان المستند المطلوب لنفس مقدم الطلب دون غيره مع مطابقة التعليمات الواردة في الإرشادات المهنية أو الوظيفية.