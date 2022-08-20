طريقة تغيير المهنة في جواز السفر.. اعرف الأوراق المطلوبة

يواجه عدد كبير من الراغبين في السفر مشكلة تغيير المهنة في جواز السفر، خاصة من يكون لديه عقد عمل للسفر على مهنة غير المهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وينبغي على الشخص الذي يرغب في تغيير المهنة في جواز السفر تغييرها أولًا في بطاقة الرقم القومي، لأن مصلحة الجوازات والهجرة تلتزم بتسجيل المهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي.

تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي

وبحسب مصادر أمنية، فإن الشخص الذي يريد إثبات مهنة في جواز السفر بناء على عقد العمل يجب عليه توثيق عقد العمل من الجهات الحكومية المختصة، وبعدها يتوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية لتغيير المهنة في خانة ببطاقة الرقم القومي الخاصة به، وبناء عليه سيتم تغيير المهنة بشكل تلقائي في مصلحة الجوازات، وإثبات المهنة المكتوبة في البطاقة بجواز السفر.

الأوراق المطلوبة لتغيير البيانات في جواز السفر كالتالي:

– صورة جواز السفر القديم.

– استمارة جواز سفر مجاني من مصلحة الجوازات والهجرة.

– تقديم ما يثبت رسميًا الموقف من الخدمة العسكرية

– بطاقة الرقم القومى بالعنوان الجديد أو بالمهنة الجديدة أو بالحالة الأجتماعية (خاص للإناث).

– اذا كان جواز السفر منتهي فعليه تقديم أصل المؤهل أو في حالة التغيير من طالب الي مهنة او لحاصل على مؤهل – صور شخصية ذو خلفية بيضاء وواضحة.

- تقديم جواز السفر القديم بعد انتهاء مدته، وهي 7 سنوات حتى تتمكن من استخراج جواز جديد.

- تحرير محضر في مصلحة الجوازات في حالة تلف جواز السفر القديم حتى تتمكن من استخراج جواز جديد.