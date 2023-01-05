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أمين «التعاون الخليجي» يدين الهجوم الإرهابي في وسط الصومال

كتب:

أ ش أ
12:59 م | الخميس 05 يناير 2023
مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي بسيارتين مفخختين، الذي وقّع في مدينة مهاس بإقليم هيران وسط الصومال، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وشدد الحجرف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم، على موقف المجلس الثابت والرافض لأشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء فوري وموقف حاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية، معربا عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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