رئيس «الشيوخ» يتوجه إلى مقر الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا تواضروس بأعياد الميلاد

توجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

البابا تواضراس الثاني يستقبل وفد من مجلس الشيوخ

شارك فى اللقاء النائبة فيبى فوزى وكيلة مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام للمجلس.

واستقبل البابا تواضروس الثاني وكبار رجال الكنيسة رئيس مجلس الشيوخ، ووجه البابا الشكر لرئيس المجلس والوفد المرافق له.

رئيس مجلس الشيوخ يهنىء البابا تواضرس

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تمنياته بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على البابا وجميع المصريين بموفور الصحة والعافية والتوفيق، وأن يحفظ لأبناء الشعب المصري مسلميه وأقباطه ترابطهم ومحبتهم، ويعم الخير والاستقرار والازدهار ربوع الوطن.