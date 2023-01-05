محافظ أسيوط يوجه بتذليل العقبات أمام استكمال مشروعات قطاع الشباب والرياضة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على متابعته الدورية والمستمرة لأعمال تنفيذ كافة المشروعات بالقرى والنجوع خاصة المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة موجهاً بالتنسيق والمتابعة والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام استكمال مشروعات قطاع الشباب والرياضة والانتهاء منها في المواعيد المقررة وفقاً للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع كل من الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط والمهندس محسن فؤاد رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط.

نسب تنفيذ مشروعات الشباب والرياضة

حيث ناقش اللقاء ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وآخر المستجدات عن نسب التنفيذ لكل مشروع في قطاع الشباب والرياضة وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلاً عن بحث الحلول والمقترحات وإزالة المعوقات أمام استكمال المشروعات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مراكز الشباب والرياضة والتي تشمل إنشاء وتطوير واحلال وتجديد 81 مشروع بتكلفة 362 مليون جنيه.

زيادة معدلات الانجاز

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تكثيف الجهود والإرتقاء بمنظومة العمل لزيادة معدلات الانجاز وفقاً لمعايير الجودة والمواصفات والمعايير الفنية المقررة فضلاً عن تحسين مستوى الأداء داخل قطاع الشباب والرياضة لافتاً إلى العمل على تقديم خدمة أفضل للمواطنين وخاصة الشباب الذين يمثلون الركيزة الأساسية للمجتمع وقادة المستقبل والمساهمين في عملية التنمية والبناء باعتبارهم قادة المستقبل لذا تولي الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل لهم لفهم مؤكداً على أهمية تنفيذ فاعليات وأنشطة مختلفة ومتنوعة بمراكز الشباب واستغلال طاقاتهم والاستفادة منها والاهتمام بمواهبهم وميولهم وتعزيز وتنمية روح الانتماء والمواطنة لديهم.