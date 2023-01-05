تنفيذ مقابلات شخصية لشباب الخريجين وأعضاء الجمعيات الأهلية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جرى تنفيذ مقابلات شخصية إلكترونية لأكثر من 252 متقدم من العاملين في المجالات التنموية والزراعية لاختيار مجموعة من الكوادر المحلية لتدريبهم وتأهيلهم بشكل مهاري وفني للعمل علي تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، على مدار يومين بمركز أبنوب لاختيار كوادر تكتل النباتات الطبية والعطرية ومركز ساحل سليم لاختيار كوادر تكتل الرمان، ضمن فعاليات تدريب مدربين وبناء القدرات للشباب الخريجين الحاصلين على مؤهلات عليا لتأهيلهم للعمل في القطاع الزراعي.

بدء التنفيذ الفعلي لخطط مكون التكتلات الاقتصادية

يأتي ذلك في إطار بدء التنفيذ الفعلي لخطط مكون التكتلات الاقتصادية «الرمان والنباتات الطبية والعطرية»، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية بمساهمة من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذى يضم في مرحلته الحالية محافظة أسيوط.

برنامج التنمية المحلية

وأشار المحافظ إلى أن تلك التدريبات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمختلف المحافظات وتنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة تأهيل الكوادر في مجال التنمية الاقتصادية لامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية.

تأهيل كوادر زراعية

وأوضح المحافظ أن المقابلات تمت بحضور الدكتور أحمد الكحلي، استشاري وزارة التنمية المحلية وخالد عباس منسق التكتلات الاقتصادية بوزارة التنمية المحلية، والدكتور وليد دسوقي استشاري التدريب وبناء القدرات وأحمد عبد الكريم أبوحطب أخصائي التنمية الاقتصادية والتكتلات بوحدة تنفيذ محافظة أسيوط ووفاء محروس أخصائية التنمية الاقتصادية والتكتلات ومحمد عبدالعظيم أخصائي التنمية الاقتصادية والتكتلات وسيتم إبلاغ كل من اجتاز المقابلات الشخصية من خلال وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة.

أوضح أهمية تنفيذ المشروعات المتعلقة بتنمية تكتلي الرمان والنباتات الطبية والعطرية خاصة مع إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة لتوفير حياة كريمة لهم والذي يعد نمط ومنهجية عمل المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصعيد مصر.

تنظيم ورش عمل وجلسات الحوار المجتمعي

وأضاف أنه جرى تنظيم ورش عمل وجلسات الحوار المجتمعي لتكتل النباتات العطرية والطبية «الريحان والشمر»، وتكتلات النباتات البستانية «الرمان»، بمركزي أبنوب والبداري بحضور جميع الجهات في إطار تشاركي للتخطيط تم خلالها مناقشة الموقف التفصيلي للتكتل متضمن مراحل عمله وطبيعة الكيانات العاملة فيه وسلسلة القيمة الخاصة بالتكتل والتعرف على توجهات السوق المحلي والدولي للمنتجات التي تخرج من كلا التكتلين.