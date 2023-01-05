إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالعاشر من رمضان، ونقل المصابون لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأزيلت آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المروية.

بلاغ بتصادم سيارتين على طريق العاشر من رمضان

وتلقى اللواء محمد صلاح ، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تصادم سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.