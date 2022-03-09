مصرع شابين في حادث تصام دراجة نارية وسيارة ملاكي بالجيزة

لقي شابان مصرعهما في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بطريق المريوطية المتجه للبدرشين.

تجاوز السرعة وراء الحادث

وكشفت تحريات رجال المباحث بالجيزة، أن قائد السيارة الملاكي كان قد تجاوز السرعة القصوى المحددة له للسير على الطريق؛ ما أسفر عن وقوع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بنقل جثامين المتوفين لمشرحة زينهم لإعداد تقارير مفصلة بحالتهم رسميًا.

كما أمرت النيابة، بالتحفظ على قائد الملاكي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه، وعمل التحاليل اللازمة له لمعرفة ما إن كان تحت تأثير المواد المخدرة وقت وقوع الحادث من عدمه، وتتابع النيابة العامة مجرى سير التحقيقات.

جهات التحقيق تستمع لأقوال المصابين في حادث الطريق الإقليمي

وفي سياق منفصل، تستمع جهات التحقيق اليوم لأقوال من تسمح حالته الصحية من المصابين في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمال على الطريق الإقليمي المتجه لنزلة الطريق الصحراوي، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 14 آخرين.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث بالطريق الإقليمي وتم إخطار الإدارة العامة للمرور لتنتقل على الفور بصحبة أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وفاة عامل وإصابة 14 آخرين

وبوصول أجهزة الأمن لمكان الحادث، تبين العثور انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أعلى الطريق الإقليمي المتجه للإسكندرية، وتبين وفاة عامل وإصابة 14 آخرين جرى نقلهم للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية، وإخطار النيابة العامة التي تتابع سير مجرى التحقيقات.