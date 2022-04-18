إصابة موظف وعامل في تصام سيارتين بسوهاج

أصيب عامل وموظف فى حادث سير، أثناء قيادة كلا منهما لسيارته بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيد أحدهما، ليصطدم بالآخر ويصاب كلا منهما وينقل لمستشفى سوهاج العام والجامعي لإسعافهما.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، يفيد بوجود حادث تصادم، ومصابين بناحية دائرة قسم طهطا.

الانتقال لموقع الحادث والمعاينة

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة «السيد م م ع» 53 عاما، عامل ويقيم دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة «ملاكي» قيادة المدعو «عمرو ا ع ا» 30 موظف، ويقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

إصابة قائد السيارة الأولى والثانية

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى «كسر بعظام الجمجمة»، وفقا للتقرير الطبي المبدئي لمستشفى سوهاج الجامعي، الذى نقل إليها المصاب لإسعافه.

وقائد السيارة الثانية «كدمة بالكتف الأيسر»، وفقا للتقرير الطبي المبدئى لمستشفى سوهاج العام، الذي نقل إليها المصاب لإسعافه.