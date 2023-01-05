زارها الرئيس السيسي وفطر مع أهلها.. معلومات عن قرية أم دومة؟

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرية أم دومة التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، خلال جولته التفقدية لافتتاح عددًا من المشروعات القومية في المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إذ افتتح مستشفى سوهاج التعليمي، كما زار جامعة سوهاج الجديدة.

وتناول الرئيس السيسي الإفطار مع أهالي قرية أم دومة، وقام بتقبيل رأس إحدى السيدات المسنات بالقرية، فما هي هذه القرية التي زارها الرئيس؟.

معلومات عن قرية أم دومة

- قرية أم دومة هي إحدى قرى مركز طما بسوهاج.

- حسب إحصاءات نُشرت عنها عام 2006، بلغ إجمالي السكان بالقرية 14073 نسمة، منهم 7534 رجل و6539 امرأة، ومن أشهر عائلاتها عائلة أبو دومة.

- سميت قرية أم دومة على اسم أكبر عائلاتها، حيث يعيشون بالقرية منذ مئات السنين، وفقًا لحديث أحمد عبدالعليم، أحد أهالي القرية.

- غيرت «حياة كريمة» وجه القرية كليًا، فأصبح بها العديد من المشروعات القومية، ويتبرع أهلها لبناء مشروعات للقرية.

- قدمت قرية أم دومة اثنين من أبناءها فداءً للوطن، فبعد بداية حرب السادس من أكتوبر بأيام، استشهد محمد عبد الجواد أبودومة يوم 20 أكتوبر1973.

- خلال أحداث عام 2013، استشهد النقيب أحمد رضوان عبد الجواد من أبناء قرية أم دومة، وكان يعمل معاون مباحث الإسماعيلية، أثناء تأدية عمله وتفقده الحالة الأمنية بإحدى المناطق، فأطلق عليه النار من 7 أشخاص يستقلون دراجة نارية، بحسب أحد أبناء القرية.

الرئيس السيسي يزور «أم دومة»

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشروعات القومية في محافظة سوهاج، المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حسب ما أفادت قناة «إكسترا نيوز»، وتحدث السيسي خلال لقائه مع عدد من متطوعي «حياة كريمة» قائلًا: «لسه فيه مرحلة تانية ومرحلة ثالثة، وإحنا وعدنا الناس، في ريف مصر كله أننا هنعمل الثلاث مراحل، بس بيكم إن شاء الله وبكل اللي بيطوع».