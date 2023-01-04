«حياة كريمة» تعيد الحياة إلى قرية «أم دومة» لتصبح أول قرية نموذجية

تطوير قرية أم دومة في مدينة طما شمال سوهاج، أمر كان يراه الأهالي أمرا مستحيلا، كان حلمًا يراود الكبير والصغير إلا أن تحقق ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ليشمل قطاع التعليم والصحة، والكهرباء والطرق والصرف الصحى ومياه الشرب.

وجاءت مبادرة «حياة كريمة» تلك المبادرة الرئسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقق ما رأه البعض مستحيل، وتلبي وتوفر كل الخدمات لأهالي القرية، وترفع عنهم المشقة والآلام، وتحول الظلام إلى نور ومن اليأس إلى أمل، ومن النسيان إلى اهتمام وتجعل القرية هي إحدى القرى النموذجية مكتملة الخدمات.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حجم مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرية أم دومة، وتحويلها إلى قرية نموذجية بها جميع الخدمات، والتي جاءت كالتالي:

- انشاء مجمع خدمات زراعية في القرية، والذي يعمل على تقديم كل الخدمات التي يحتاجها ويتطلبها الموطن، ويشمل مكاتب إرشاد زراعي، ووحدة بيطرية، ومراكز لتجميع الألبان، وجمعيات زراعية.

- انشاء وحدة صحية، والتي تم إنشاؤها وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتتكون الوحدة من 3 طوابق «أرضي + 2 علوي»؛ لتقدم خدماتها الصحية والطبية لمواطني القرية.

- توسعة وتطوير مدرسة«مجمع أم دومة لابتدائية»، وتم الانتهاء منه على مساحة 1600 متر مربع، لتوفر 12 فصل دراسي، وتستوعب ما يتجاوز الـ600 طالب وطالبة، بتكلفة 3 مليون و500 ألف جنيه.

- تطوير مركز شباب أم دومة ، والذي شمل تطوير المبنى الإداري وملعب النجيل الصناعي، والسور.

- تبطين ترعة «قنديل» والتي بلغ طولها 12 كيلو و500 مترا، وتشمل ترعة قنديل 3 فروع وهم: «الشيخ رحومة وأم دومة، وطلحة» ليصل إجمالي طولهم 29.5 كيلو متر، حيث تخدم الترعة بفروعها الـ3 زمام 11 ألف فدان بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه.

- انشاء المكتبة العامة في القرية «كتابك»، وتأتي هذه المكتبة ضمن 30 مكتبة عامة تم انشائها في 30 مجلس قروي في 7 مراكز، التي تم استهدافهم من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

- تم الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية لمياه الشرب النقية

- الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى للقرية بأكملها.

- تم تمهيد الطرق ورصفها.