كل ما تريد معرفته عن قرية أم دومة في سوهاج.. تضم مركز إرشاد زراعي

يتفقد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرية أم دومة بمركز طما، إحدى القرى المستفيدة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بسوهاج، كما يفتتح مستشفى سوهاج التعليمي ويزور جامعة سوهاج الجديدة، وفقًا لبيان المتحدث الرسمي للرئاسة.

وتنشر «الوطن» في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن قرية أم دومة في سوهاج، بحسب الموقع الرسمي للمحافظة.

كل ما تريد معرفته عن قرية أم دومة في سوهاج

وفي إطار كل ما تريد معرفته عن قرية أم دومة في سوهاج، تقع بمركز طما جنوب محافظة سوهاج، وكانت تفتقر لمقومات التنمية حتى استهدفتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» ضمن القرى الأكثر احتياجًا بمركز طما.

حولت مبادرة «حياة كريمة» قرية «أم دومة»، لقرية نموذجية تضم مجمع خدمات زراعية ومكتب إرشاد زراعي، ووحدة بيطرية، ومركز لتجميع الألبان، وجمعية زراعية ووحدة صحية.

تبطين ترعة «قنديل»

طُبق بالقرية نظام التأمين الصحي الشامل، كما جرى تطوير مدرسة «مجمع أم دومة الابتدائية» وتطوير مركز الشباب بها.

شهدت القرية تبطين ترعة «قنديل» بفروعها الثلاثة، وإنشاء المكتبة العامة في «كتابك»، وتوصيل المياه والغاز للمنازل.