العثور على مغني الراب ثيوفيلوس لندن بعد أشهر من تغيبه.. والأسرة: صلوا من أجله

أعلنت عائلة مغني الراب ثيوفيلوس لندن عن العثور عليه بأمان، وذلك بعد الإبلاغ عن اختفائه، إذ شوهد آخر مرة منذ أشهر، وفقا لما أعلنه ابن عم «لندن»، ميخائيل نويل عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا «أقدر حقًا دعم الجميع في العثور على ابن عمي».

وطالبت عائلة مغني الراب بالصلاة من أجلهم، والحفاظ على الخصوصية في الفترة الحالية، وتابع «نويل» في التدوينة: «إنه أمر جيد أن يكون لديك نظام دعم قوي من العائلة والأصدقاء، بارك الله فيكم جميعًا، في هذا الوقت تطلب الأسرة الصلاة والخصوصية».

والد مغني الراب ثيوفيلوس لندن يكشف تفاصيل العثور عليه

وكشف والد مغني الراب، لاري لندن تفاصيل العثور عليه، لشبكة «إن بي سي لوس أنجلوس»، موضحا أنّ أصدقاءه عثروا على ابنه أثناء سيره في شوارع لوس أنجلوس، وسيتم نقله قريبًا إلى نيويورك ليكون مع عائلته، «ثيو موجود في لوس أنجلوس ويتوجه إلى عائلته في نيويورك لحضور جنازة جدته، وبعد ذلك نريده أن يذهب إلى ترينيداد للتعافي وجمع شتات نفسه معا مرة أخرى، لقد مر بمحنة ويحتاج العودة للعمل على أغانيه وموسيقاه».

تفاصيل فقدان ثيوفيلوس في أكتوبر الماضي

وكان قد تم الإبلاغ عن فقدان مغني الراب ثيوفيلوس لندن، الذي تعاون مع كاني ويست وغيره من الموسيقيين المشهورين، لأول مرة في 15 أكتوبر الماضي، ورُصد آخر مرة في منطقة «سكيد رو» في لوس أنجلوس، بحسب موقع «نيويورك بوست».