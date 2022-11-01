مطربو الراب ويجز وكايروكي في صدارة توب شهر أكتوبر على تطبيق أنغامي

نشرت أنغامي عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتطبيق، الأغاني التى تصدرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر أكتوبر فى كل من مصر، السعودية، العراق، الجزائر، المغرب، وتونس.

الأغاني الأكثر استماعا

وتصدرت أغنية فريد الاستماعات في مصر، إذ احتلت أغنية «بأمارة مين» المركز الأول، وأتت أغنية «أميرة» لـ ويجز وآش في المركز الثاني، فيما جاءت أغنية «بسرح وأتوه» لـ كايروكي في المركز الثالث.

في السعودية جاءت أغنية «مرينقي» لليل إيزي بالمركز الأول للاستماعات، وأغنية «Calm Down» Rema& Selena Gomez في المركز الثاني.

فيما احتلت أغنية «بأمارة مين» لفريد المركز الثالث.

الأغاني الأكثر استماعا بلبنان

بالانتقال إلى لبنان، تصدر نصيف زيتون قوائم الاستماع بأغنية «بالأحلام» في المركز الأول، وجاءت أغنية «وبطير» لزياد برجي في المركز الثاني.

فيما احتلت أغنية Rema&SelenaGomez Calm Dowen المركز الثالث إلى العراق، إذ استمر تصدر Rema&SelenaGomez بأغنية Calm Dowen المركز الأول فالاستماعات.

فيما احتلت أغنية «يا عيوني» لماجد المهندس المركز الثاني، وجاءت « Unholy » لـ Sam Smith&Kim Petras المركز الثالث

أما فى المغرب فقد تصدرت قوائم الاستماع أغنية حاتم عمور «متبدلتش» المركز الأول للاستماعات . وجائت فى المركز الثاني أغنيه Calm Down ل Rema&Selena Gomezفيما احتلت أغنية مهدى مزين «البراح» المركز الثالث

وفى تونس تصدرت الاستماعات أغنية علاء «Bario» وفى المركز الثاني أيضا أغنية علاء «Zoufri»

أما فى الجزائر فقد احتلت أغنية موح ميلانو «غزالي» المركز الأول للاستماعات، وأيضا جاءا أغنية « Calm Down » Rema & Selena Gomez المركز الثاني.