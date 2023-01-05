رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تلاوة القرآن الكريم بصوت المنشاوي في حفل افتتاح مشروعات قومية بسوهاج

كتب:

محمد عزالدين
01:54 م | الخميس 05 يناير 2023
الشيخ المنشاوي

الشيخ المنشاوي

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى آيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي، ابن مدينة المنشاة بسوهاج، خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة سوهاج.

وتفقد الرئيس السيسي، اليوم، قرية أم دومة في مركز طما، إحدى قرى «حياة كريمة» بسوهاج، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، كما يفتتح الرئيس، مستشفى سوهاج التعليمي، ويزور جامعة سوهاج الجديدة.

اقرأ المزيد:

عاجل.. السيسي يصل إلى مقر افتتاح مشروعات تنموية في سوهاج

شبكة بنية تحتية في سوهاج الجديدة.. طرق ومحطات كهرباء ومياه وصرف صحي

نسرين الشرقاوي تكتب: محطات نجاح لحياة كريمة في الصعيد.. سوهاج نموذجا

مصطفى عبداللاه يكتب: مدينة سوهاج الجديدة.. نموذج تنموي رائد في قلب صعيد مصر

مدينة سوهاج الجديدة.. نموذج تنموي في قلب صعيد مصر

عاجل.. السيسي يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في سوهاج
بقلم محمد عزالدين