تلاوة القرآن الكريم بصوت المنشاوي في حفل افتتاح مشروعات قومية بسوهاج

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى آيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي، ابن مدينة المنشاة بسوهاج، خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة سوهاج.

وتفقد الرئيس السيسي، اليوم، قرية أم دومة في مركز طما، إحدى قرى «حياة كريمة» بسوهاج، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، كما يفتتح الرئيس، مستشفى سوهاج التعليمي، ويزور جامعة سوهاج الجديدة.