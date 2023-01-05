نسرين الشرقاوي تكتب: محطات نجاح لحياة كريمة في الصعيد.. سوهاج نموذج

سيمفونية إنجازات ونجاحات حياة كريمة فاقت التوقعات؛ فنجد أنه خلال عام 2022 قد بلغ عدد مجمعات الخدمات الحكومية 333 مجمعًا، وعدد مجمعات الخدمات الزراعية 330، وعدد أعمدة الإنارة 217247، والطرق التي تم رصفها 1149. أما عن الوحدات السكنية فتم انشاء 3828 وحدة سكنية متطورة، إلى جانب رفع كفاءة 1486 وحدة سكنية. وفي نطاق محطات المياه تم إنشاء 256 محطة مياه، و 1547 محطة معالجة، وحفر 249 من الآبار.

ولم تغفل حياة كريمة عن بناء الإنسان فتم إجراء 215 حوار مجتمعي لأهالي قرى مبادرة حياة كريمة، و 154 ندوة طلابية في الجامعات المصرية مع توفير 100 جولة ميدانية لزيارة مشروعات حياة كريمة.

وفي المجال الطبي؛ تم انشاء 1101 وحدة طبية، وإجراء 701 قافلة طبية، إلى جانب إنشاء 221 وحدة بيطرية، والقيام بـ 83 قافلة بيطرية، ولم تغفل حياة كريمة عن القيام بندوات لتوعية الفلاحين والمزارعين والتي وصل عددها 98 ندوة، هذا إضافةً لـ 353 نقطة إسعاف. أما عن خدمة الأسرة والنشء؛ فقد تم إنشاء 213 مركز للأسرة والطفل، و 31 حضانة، و62 مكتبة، إلى جانب إنشاء 990 مركز شباب.

وإذا تحدثنا عن المبادرات التي اطلقتها مؤسسة حياة كريمة والتي استفاد منها الملايين من المواطنين الأكثر فقرًا واحتياجًا نجد منها؛ مبادرة وصل الخير والذي بلغ المستفيدين منه 1.5 مليون، ومبادرة راجعين نتعلم والذي بلغ عدد المستفيدين منها 40000 طال وطالبة، وأيضًا مبادرة التعليم حياة حيث استفاد منه 24000، ومبادرة أنت الحياة وهي قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية بيئية والتي استفاد منها 52000 مواطن، ومبادرة يدوم الفرح والتي هدفت إلى الإرشاد الأسري للمقبلين على الزواج بالإضافة لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج وقد استفاد من المبادرة 800 فتاة.

ومن الناحية التعليمية؛ فقد تم إنشاء 834 مدرسة، إلى جانب تطوير 1519 مدرسة، ولم تغفل حياة كريمة عن العدد الكبير للأميين في القرى لذا تم محو أمية عدد 74091 مواطن.

الاهتمام بصعيد مصر... سوهاج نموذجًا

ظل صعيد مصر على مدى عقود طي النسيان والإهمال ولكن في الجمهورية الجديدة ومنذ اللحظة الأولى لتولي القيادة السياسية الحالية حظي الصعيد باهتمام بالغ، فكان صعيد مصر على أجندة اهتمام الدولة المصرية، وظهر هذا جليًا في مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري " حياة كريمة".

ففي محافظة سوهاج؛ وبشكل عام وصل إجمالي المشروعات في المرحلة الأولى التي يتم تنفيذها بمختلف قرى سوهاج، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، 1168 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه.

حيث تم إدراج 7 مراكز بالمحافظة تضم 30 وحدة محلية، تحتوي على 181 قرية بتوابعها البالغين 1123 تابع.

وقد بلغ عدد المستفيدين من المبادرة في مختلف القرى حوالي 4 ملايين من الخدمات والمشروعات المتنوعة التي تقدمها المبادرة في كل المجالات من البنية التحتية ومشروعات الصرف والغاز الطبيعي والصرف الصحي، ومشروعات التبطين وبناء مدارس وإعادة تأهيل منازل ومشروعات المياه والكهرباء.

· في مجال الصرف الصحي: بلغ عدد مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة 460 مشروعًا: منهم 140 مشروع شبكات انحدار بنسبة تنفيذ %73.7؛ و 156 محطات رفع؛ و156 خطوط طرد بنسبة تنفيذ %71.8؛ و 8 محطات معالجة.

· في مجال مياه الشرب: بلغ عدد مشروعات مياه الشرب 137 مشروعًا؛ منهم 132 مد وتدعيم بنسب تنفيذ 96.7%، و 3 محطات تنقية، و 2 خطوط ناقلة.

· في مجال الصحة: بلغ عدد المشروعات في المجال الطبي 218 مشروعًا؛ منهم رفع كفاءة 44 وحدة صحية بنسبة تنفيذ 100%، بالإضافة إلى إنشاء 110 وحدة صحية جديدة بنسبة تنفيذ 88.6%، إلى جانب إنشاء 25 مركز طبي بنسبة تنفيذ 85.9%، و 35 نقطة إسعاف بنسبة تنفيذ 100%؛ هذا إلى جانب إنشاء 4 مستشفى مركزي.

· في مجال التنمية المحلية: بلغ عدد المشروعات 30 مشروعًا، بنسبة تنفيذ 100% حيث تم إنشاء مجمع خدمات حكومية بكل وحدة محلية كروية.

· في مجال الشباب والرياضة: تم انشاء وتطوير 48 مركز شباب بقرى ومراكز محافظة سوهاج بنسبة تنفيذ 100%، حيث تم رفع كفاءة 19 مركز شباب، وإنشاء 29 مركز شباب جديد.

· في المجال الزراعي: بلغ عدد المشروعات 30 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100%، شملت مركز إرشاد زراعي، وجمعيات زراعية، ووحدة الطب البيطري، ومركز تجميع الألبان.

· في مجال الري: بلغ عدد المشروعات 8 مشروعات، بنسبة تنفيذ 100%، وفي مجال الكهرباء بلغ عدد المشروعات 183 مشروعًا.

· في مجال التضامن الاجتماعي: بلغ إجمالي المشروعات 24 مشروعًا، بنسبة تنفيذ 97.2%،؛ منهم 2 مركز تأهيل اجتماعي على مستوى المركز، و 14 مركز خدمات الأسرة والطفولة، و8 مراكز خدمات مجتمعية على مستوى القرية.

· في مجال الطرق: بلغ إجمالي المشروعات 30 مشروعًا بإجمالي 115 كم.

إشارة البدء... أربع قرى على طريق الافتتاح

· قرية أم دومة: والتي تحتوي على مجمع خدمات المواطنين، ووحدة طب أسرة أم دومة، ونقطة إسعاف، ومحطة كهرباء، وملعب نجيل صناعي، رفع كفاءة مركز شباب أم دومة، ومجمع الخدمات الزراعية، ومبنى تنمية الأسرة والطفولة، إلى جانب رصف العديد من الكلومترات من الطرق.

· قرية البربا: والتي تضم مجمع خدمات المواطنين، ووحدة صحية، ومحطة رفعه، ومجمع خدمات زراعية، ومحطة كهرباء، ومبنى تنمية الأسرة والطفولة.

· قرية بني حميل: والتي تضم مجمع الخدمات الزراعية، ومحطة كهرباء، ورفع كفاءة وحدة اجتماعية.

· قرية البطاخ: والتي تضم مجمع خدمات المواطنين، ووحدة صحية، ونقطة إسعاف، ومجمع خدمات زراعية، ومحطة كهرباء، ومبنى تنمية الأسرة والطفولة.

· قرية أولاد سلامة: والتي تحتوي على مجمع خدمات المواطنين، ووحدة صحية، ونقطة إسعاف، ومجمع الخدمات الزراعية، ومحطة كهرباء ومركز شباب ورياضة.

كل ما سبق؛ تحقق في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة سوهاج، أما عن المرحلة الثانية فستنطلق في الفترة المقبلة من مركزي "أخميم وطهطا" وتستهدف 44 قرية و184 نجعًا وتابعًا؛ حيث يبلغ عدد القري المستهدفة بمركز أخميم، 15 قرية، وفي مركز طهطا 29 قرية.

ولا يمكنا أن نتحدث عن صعيد مصر دون القاء نظرة على حياة كريمة في محافظة أسيوط الملقبة بعاصمة الصعيد

حياة كريمة بعاصمة الصعيد

بشكل عام وصل إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القرى بمحافظة أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، 1930 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 43 مليارًا و598 مليون جنيه، فنجدها:

· في مجال الصرف الصحي: بلغ عدد مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة 149 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه.

· في مجال مياه الشرب: بلغ عدد مشروعات مياه الشرب بالمبادرة 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه.

· في مجال الصحة: بلغ عدد المشروعات في المجال الطبي 137 وحدة صحية بتكلفة إجمالية بلغت مليارًا و248 مليون جنيه، هذا بجانب إنشاء 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه.

· في مجال التنمية المحلية: بلغ عدد مشروعات المجمعات الخدمية التي يتم تنفيذها بمختلف الوحدات المحلية والمدن 35 مشروعا بتكلفة بلغت 358 مليون جنيه.

· في المجال الزراعي: بلغ عدد المشروعات 35 مشروعا بتكلفة بلغت 259 مليون جنيه.

· في مجال الشباب والرياضة: بلغ عدد المشروعات 82 مشروعا بتكلفة 366 مليون جنيه حيث تم تطوير مراكز شباب وانشاء مقرات وقاعات رياضية وتطوير وتنجيل ملاعب.

· في قطاع الطرق: بلغ عدد المشروعات 171 مشروعا بتكلفة 198 مليون جنيه.

· في مجال الأبنية التعليمية: بلغ عدد مشروعات الأبنية التعليمية 131 مشروعًا تضم 1227 فصلا دراسيا، بتكلفة إجمالية 431 مليون جنيه.

· في مجال الكهرباء: بلغ عدد المشروعات 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه.

· في مجال الري: بلغ عدد المشروعات 28 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه.

· هذا إلى جانب؛ المجمعات السكنية والتضامن الاجتماعي والغاز الطبي، فضلًا مشروعات سكن كريم والأسواق والمواقف.

نسرين الشرقاوي

باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجة