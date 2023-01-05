مدينة سوهاج الجديدة.. نموذج تنموي في قلب صعيد مصر

تشهد الدولة المصرية اليوم الخميس، الافتتاح الرسمي لمدينة سوهاج الجديدة ليتوج هذا الافتتاح جهود الدولة المبذولة على مدار العقديين الماضيين، بدأت أولى خطواتها مع إصدار القرار الجمهوري رقم 196 لسنة 2000، الذي تم بموجبه عملية تحديد المنطقة المستهدفة لإقامة هذا المجتمع العمراني الجديد.

وأقيمت سوهاج الجديدة على مساحة تقارب على 30 ألف فدان من الأراضي الصحراوية بوادي النيل بالجنوب الغربي لمدينة سوهاج عاصمة المحافظة، بتكلفة استثمارات تقدر بـ 4.196 مليار جنيه.

سوهاج الجديدة نموذجًا للمجتمعات العمرانية

تمثل مدينة سوهاج الجديدة نموذجًا مثاليًا للمجتمعات الجديدة المتكاملة، إذ حرص المخططون على تعزيز أوجه النشاط الاقتصادي القائم بنطاق المدينة وذلك لتوفير أغلب معايير الاستدامة بها، علاوة على توفير فرص العمل التي تساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يضمن نمو وتوسع المدينة على مدار العقود المقبلة.

وتتميز مدينة سوهاج الجديدة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية القائمة، منها النشاط الصناعي والتجاري والخدمي بالإضافة إلى السكني والعقاري.

الثروة العقارية بسوهاج

وتعتبر الثروة العقارية السكنية في هذا الإطار، أبرز الأصول المملوكة للقطاعين العام والخاص في مدينة سوهاج الجديدة وأكثرها عددًا، إذ قارب العدد الإجمالي للوحدات السكنية 40 ألفًا.