شبكة بنية تحتية في سوهاج الجديدة.. طرق ومحطات كهرباء ومياه وصرف صحي

تتميز مدينة سوهاج الجديدة بوجود شبكة من البنية التحتية الخادمة لها والداعمة لحركة تطورها المتصاعدة، فشهدت إقامة العديد من مشروعات الطرق ومرافق المياه وخطوط الصرف الصحي، محطات إنتاج الكهرباء علاوة على مرافق النقل الحديث سواء جوية أو برية.

كما كان لوقوعها في قلب المخطط الاستراتيجي الجغرافي لمحافظة سوهاج، سببًا في الاهتمام بمشروعات الربط بينها وبين مدينة سوهاج، خاصة لوقوعها في بداية الطريق الصحراوي الغربي، فُشيد طريق سوهاج العاصمة - سوهاج الجديدة بطول 13 كيلومترًا، وطريق سوهاج الجديدة - مطار سوهاج الدولي بطول 75 كيلو مترًا، والطريق المار أمام تقاط الطريق الصحراوي الغربي القاهرة - أسوان بطول 14 كم وطريق شمال جامعة سوهاج الجديدة بطول 2.7 كم.

6 آبار جوفية بسوهاج الجديدة

زودت الجهات المعنية طرق مدينة سوهاج الجديدة، بكافة المرافق، حيث تم تنفيذ 6 آبار جوفية بطاقة 200 متر مكعب لإمداد المدينة بمياه الشرب فضلًا عن خط طرد للمياه بقطر 1000 مم بطول 18.5 كم، فضلًا عن محطة تنقية لمياه الشرب بطاقة 70 ألف متر مكعب، وشبكات لتوزيع المياه بأطوال تجاوزت 330 كم.

محطات لمعالجة المياه بسوهاج الجديدة

ونُفذت أيضًا محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث ربطت المدينة بمحطة معالجة سوهاج غربًا، وذلك مرورًا بمحطة الرفع الخاصة بالمدينة كما تستعد المدينة لافتتاح محطة معالجة مياه صرف صحي ثلاثية خاصة بها بطاقة 36 ألف متر مكعب بشبكة طولها 116 تديرها خمسة موزعات كهرباء.