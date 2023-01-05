«التنسيقية» تعقد ورشة عمل حول التعليم الجامعي والتكنولوجي

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول التعليم الجامعي والتكنولوجي، في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تشغل الشارع المصري.

وتناولت ورشة التنسيقية عدة محاور، منها، آليات سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل والمناهج التعليمية، وأزمة مكاتب التنسيق في تحديد مصير الطالب الجامعي وكيف ينعكس ذلك على جودة الخريجين من الجامعات المصرية، فضلا عن الخطوات التي يمكن العمل عليها لتحسين ترتيب الجامعات المصرية وآليات تحسين السياحة التعليمية في مصر ودعم التعليم التكنولوجي.

إنشاء مجلس أعلى للتعليم

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت إنشاء مجلس أعلى للتعليم وربطة بهيئة الاستثمار، والاهتمام بالتعليم التكنولوجي والترويج الإعلامي له لتحسين الصورة الذهنية الخاصة بهذا النوع من التخصصات، وكذلك الاهتمام بتوفير بيئة أمنه داخل الجامعات من خلال تفعيل وحدات مكافحة العنف والتمييز والتنمر.

مراكز نفسية لتقديم الدعم للطلاب

ومن بين توصيات ورشة التنسيقية، استحداث مراكز نفسية لتقديم دعم نفسي للطلاب مع زيادة الاهتمام بالسياحة التعليمية عن طريق التواصل مع السفارات وإقامة معارض تعليمية لعرض امكانيات مصر التعليمية، والترويج للتعليم في مصر وإنشاء منصة الكترونية تجمع كل مشروعات التخرج التي يقوم بها الطلاب للاستفادة بها فيما بعد.

وأدار ورشة العمل، كل من، النائبة رشا ابو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وإسلام حمدي عضو التنسيقية، بمشاركة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية تضمنت حزب الجيل والغد والمحافظين والتجمع والعدل والإصلاح والنهضة، وطلاب عن جامعة القاهرة وجامعة حلوان.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.