«التنسيقية» تلتقي قيادات حزب المصري الديمقراطي لمناقشة الحوار الوطني

التقي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قيادات حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية، في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني مع جميع تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في الحوار الوطني، في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة.

يأتي اللقاء في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية، بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.