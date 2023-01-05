هيئة قناة السويس تفوز بجائزة أفضل مؤسسة حكومة عربية
كتب:
محمد علي حسن
02:07 م | الخميس 05 يناير 2023
قناة السويس
فازت هيئة قناة السويس بجائزة أفضل هيئة أو مؤسسة حكومة عربية في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي التي تقدم برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي وتشارك في تنظيمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وتسلم الجائزة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال حفل توزيع «جوائز التميز الحكومي العربي» الذي انطلق اليوم، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني.
كما فازت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بجائزة أفضل وزارة عربية.