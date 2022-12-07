مستشار جامعة الدول السابق لـ يوسف الحسيني: تعزيز العلاقات العربية الصينية يعطي زخما كبيرا

قال الدكتور حامد فارس، المستشار السابق بجامعة الدول العربية، إن مساهمة الصين في تعزيز الأوضاع في المنطقة العربية، وكذلك تعزيز العلاقات العربية الصينية يعطي زخما كبيرا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على «القناة الأولى المصرية»: «هناك زخم جديد ظهر في العلاقات العربية الصينية، وهناك مستوى عالٍ من الثقة المتبادلة السياسية، وهو ليس بدافع أن يكون هناك علاقات فقط، لكن لابد أن تتحقق المنفعة المتبادلة لكل دولة، وهو ما سهل انضمام الكثير من الدول العربية، لمعظم مبادرات الصين سواء الإقليمية أو الدولية».

وتابع: «فمثلا انضمت الدول العربية لمبادرة الحزام والطريق، ودعمت الدول العربية مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي، التي تدعو إلى استبدال المواجهة بالحوار والإقرار بالتشاور، واستبدال التحالفات بالشراكات، حيث أن هناك رغبة صينية روسيا للتقارب مع الدول العربية، وتصريحات مهمة لانضمام مصر والسعودية لمجموعة البريكسيت باعتبارهما قوة اقتصادية كبيرة ومهمة».