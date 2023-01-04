أستاذ تمويل لقناة الحياة: قناة السويس حققت أعلى إيرادات في تاريخها

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاقتصاد المصري جيد، ونجح في الكثير من النقاط المهمة والحيوية خلال الفترة الماضية، منها النجاح في الإفراجات الجمركية عن الكثير من السلع المكدسة في المواني، بخلاف تحقيق قناة السويس أعلى الإيرادات على مدار تاريخها بواقع 8 مليارات دولار عن العام المالي المنصرم.

إبراهيم: تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى 32 مليار دولار

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، أن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت الـ32 مليار دولار، كما أن الصادرات وصلت لـ33 مليار دولار من الصادرات السلعية و10 مليارات دولار من الصادرات البترولية، وصادرات الغاز خلال العام المالي الجاري ستقترب من 12 مليار دولار.