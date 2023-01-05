محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 698 مشروعا ضمن «حياة كريمة» في مطوبس

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد القرى المستفيدة من «حياة كريمة»، بلغ 18 قرية و187 مركزًا تابعًا لمركز مطوبس بالمحافظة، والانتهاء من إنشاء 603 مشروعات خدمية، وتخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة.

698 مشروعًا في مطوبس

وذكر «نور الدين»، في بيان له، أن المشروعات التي يجري إقامتها بقرى «حياة كريمة» بمطوبس، ارتفعت إلى 698 مشروعًا، وتم الانتهاء من 603 مشروعات متنوعة في كافة القطاعات، وجاري تنفيذ 43 مشروعًا للصرف الصحي، أما مشروعات الصرف الصحي «وصلات منزلية» وصلت نسبة التنفيذ إلى 90%، وجاري العمل في 13 مشروعًا، أما في قطاع التعليم، تم الانتهاء من 54 مدرسة ما بين «إنشاء جديدة، وصيانة، وإحلال وتجديد»، بنسبة تنفيذ 100%، والانتهاء من إنشاء المجمعات الخدمية بنسبة تنفيذ 100%، وهي إنشاء مجمعات خدمية بقرى «الجزيرة الخضراء، والبصراط، وبرنبال، ومنية المرشد، وبني بكار».

وأضاف أنه تم الانتهاء من المجمعات الزراعية بنسبة تنفيذ 100%، بقرى «منية المرشد، وبني بكار وبرنبال، والجزيرة الخضراء ومنية المرشد»، وتبطين 16 ترعة بنسبة تنفيذ 99%، أما محور الكباري فعدد الكباري 26 ما بين «إنشاء جديد، وإحلال وتجديد» بنسبة تنفيذ 75%، كما جاري العمل في 22 مشروعًا خاصًا بمياه الشرب بنسبة تنفيذ 98%، أما محور شبكات الألياف الضوئية، جاري العمل في 18 مشروعًا بنسبة تنفيذ 36%، ومحور الغاز الطبيعي، جاري العمل في 16 مشروعًا بنسبة التنفيذ 50%، أما محور إنشاء وحدات إطفاء وعددها 5 وحدات بقرى «برنبال، والبصراط، وبني بكار، ومنية المرشد، والجزيرة الخضراء»، بنسبة تنفيذ 40%، وجاري إقامة 5 مواقف، بإنشاء موقف يضم تندات ومظلات بقرى «برنبال، وبني بكار، ومنية المرشد، والجزيرة الخضراء»، ضمن مشروعات «حياة كريمة».

إقامة 5 أسواق نموذجية بقرى مطوبس

وأوضح أنه جاري إقامة 5 أسواق نموذجية بقرى «برنبال، وإبيانة، والبصراط، وبني بكار، والجزيرة الخضراء»، و18 عمارة سكنية، منها 9 عمارات سكنية بالجزيرة الخضراء، و3 عمارات سكنية ببرنبال، و5 عمارات سكنية بمنية المرشد، وعمارة سكنية بالقني، بنسبة تنفيذ 82%، وجاري إنشاء 7 وحدات اجتماعية ومراكز تنمية أسرى إبيانة والجزيرة الخضراء، وبقرى الروس، وأبو دنيا، وبني بكار، بنسبة تنفيذ 71%، أما قطاع الشباب والرياضة فتم الانتهاء من 15 مشروعًا ما بين إنشاء جديد لملاعب ومراكز شباب ومقرات إدارية أو رفع كفاءة، وجاري العمل في مركزين بنسبة تنفيذ 98%.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من نقاط الإسعاف وعددها 6 نقاط بنسبة تنفيذ 100%، و23 مشروعًا بقطاع الصحة، لافتًا إلى أن مشروعات قطاع الصحة كـ«رفع كفاءة» فتم الانتهاء من 10 مشروعات بنسبة تنفيذ 100%، أما مشروعات الصحة «إنشاء جديد» وعددها 13 بنسبة تنفيذ 68%، و16 مشروعات غاز طبيعي بنسبة تنفيذ 50%، وفي قطاع الكهرباء جاري تنفيذ 20 مشروعًا تحسين شبكات الكهرباء وإنشاء لوحة توزيع بنسبة تنفيذ 65%، ومشروعات التنمية المحلية 14 مشروعًا بنسبة تنفيذ 27%.