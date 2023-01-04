سقوط أمطار رعدية على سواحل كفر الشيخ والصغرى تسجل 9 مئوية

هطلت أمطار غزيرة، مساء اليوم الأربعاء، على مدن وسواحل محافظة كفر الشيخ، وسط موجة من الطقس الباردة مع اقتراب ساعات الليل، كما ظهرت السحب المنخفضة والرعدية والغيوم في سماء المحافظة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت عن سرعة الرياح في المحافظة اليوم، إذ سجلت 14كم/ساعة، وكذلك فرص سقوط الأمطار بنسبة 1%، والرطوبة 60%، كما سجلت درجات الحرارة العظمى 20 مئوية، والصغرى 9 درجات.

طقس أوروبي في كفر الشيخ

ومن جانبه، كلف اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان صادر اليوم رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة، بضرورة رفع مياه الأمطار التي تتراكم فور سقوطها علي الطرق الفرعية والرئيسية وداخل المدن، إضافة لرفع الأمطار من داخل المدن الساحلية ومتابعة حالة الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط.