خطة كفر الشيخ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في 2023: رصد يومي

استعدادات مكثفة تُجريها محافظة كفر الشيخ لمواصلة جهود التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء خلال عام 2023، وذلك بعد الحملات الناجحة التي قامت بها المحافظة خلال العام الماضي، وتمكنت خلالها من إزالة مئات الحالات من التعديات بجميع مراكز ومدن المحافظة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أهم استعدادات محافظة كفر الشيخ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال 2023، في النقاط التالية:

1- استمرار رصد التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات المكانية الرئيسي، لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها، إضافة للتقارير الواردة من الجهات المعنية.

2- التعامل مع التعديات وإزالتها فورًا، والقضاء على ظاهرة البناء العشوائية، والتعدي على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية.

3- فرض هيبة الدولة على أراضيها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

4- المتابعة اليومية، لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وخاصة الجمعيات الزراعية، والوحدات القروية بالفترتين الصباحية والمسائية.

5- المتابعة بكل دقة، من قبل رؤساء المراكز والمدن في هذا الشأن.

مواجهة البناء العشوائي

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بمنع التعديات بالبناء أو التبوير على الأراضي الزراعية، باعتبارها تُمثل أمناً قومياً وغذائياً للمواطنين، إضافة لمنع التعديات على أملاك الدولة، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بهذا الملف، للحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي وحق الأجيال القادمة في موارد الدولة.