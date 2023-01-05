تقديم الرعاية الطبية لـ1380 مواطنا بقرية «الرجدية» في الغربية

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية الرجدية مركز طنطا بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء للمرضى بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد «ذكي» أن القوافل الطبية تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان، وذلك حرصًا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسؤوليتها المجتمعية في إطار خطتها التنفيذية وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

توزيع 250 كتاب مراجعة

تفقد الدكتور محمود سليم، العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسؤولي «حياة كريمة»، إذ وقع الكشف الطبي على عدد من المرضى، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة، من خلال توفير كافة التسهيلات اللازمة للأطقم الطبية والمعاونين لهم، فشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، ومشاركة كلية التربية بمحاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة.

كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 100 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة «100 مليون شجرة»، بالإضافة إلى توزيع 250 كتابًا للمراجعة النهائية لطلاب بالشهادة الإعدادية بالقرية.

الكشف على 1380 حالة

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1380 حالة من خلال 15 عيادة، إذ جرى فحص 101 حالات في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 144 في عيادة الاطفال، و186 بالعظام، و113 جلدية، 124 باطنة، و54 مسالك بولية، و133 أنف وأذن، و20 جراحة عامة، و78 صدر، و24 نفسية وعصبية، 204 جراحة العيون، 36 قلب وأوعية دموية، 23 تنظيم أسرة، 65 تحاليل، 75 أسنان، مضيفًا أنه تم تحويل 103 حالات بواقع 14 جراحة المخ والأعصاب، 2 أطفال، 8 عظام، 4 جلدية، 6 باطنة، 8 مسالك بولية، 14 أنف وأذن وحنجرة، 9 جراحة عامة، 6 صدر، 3 نفسية وعصبية، 24 جراحة عيون و5 قلب وأوعية دموية.

وشهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 17 مواطنًا بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.