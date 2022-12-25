قافلة طبية مجانية لفحص المرضى من غير القادرين في 4 مراكز بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، عن تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 120 مريضا من غير القادرين في 4 مراكز بالمحافظة، وبالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توقيع الكشف الطبي على المرضى في 4 مراكز

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، إنه تم توقيع الكشف الطبي على المرضى المستفيدين في القرى التابعة لمراكز «بيلا والحامول وبلطيم وقلين»، مؤكداً أن القافلة الطبية استمرت يوما كاملا، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بتخصصات «الصدر، والعيون، والأعصاب، والعظام، والمخ والأعصاب، والسمعيات، والجراحة العامة، والأطفال، والباطنة، والمسالك».

إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان

وأوضح «مسلم»، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهاباً وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

جهود التحالف الوطني

وأشاد «مسلم» بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لافتاً أن أهم ما يُميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة، وأخرى في السلع الغذائية، ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون.

وأوضح أن الهدف من التحالف هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، حيث أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية، وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجاً دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة، وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

جمعية الأورمان

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من «شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي».