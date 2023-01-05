رئيس الوزراء: سوهاج لها نصيب الأسد من مشروعات مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مشروع «حياة كريمة» هو الأهم على مستوى الجمهورية، ويعد مشروع القرن لمصر، وكان نصيب سوهاج فيه نصيب هو الأسد بالمرحلة الأولى.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في سوهاج، أنه سيستفيد من هذا المشروع بمرحلته الأولى 2.5 مليون مواطن في سوهاج من إجمالي 18 مليونًا على مستوى الجمهورية، الذين يمثلون سكان المرحلة الأولى بالمبادرة.

وأوضح أنّ حياة كريمة تنفذ 2656 مشروعا بتكلفة 37 مليار جنيه، إضافة لمشروعات جرى تنفيذها في المرحلة التمهيدية وصلت تكلفتها 330 مليون جنيه، متابعا: «نقترب من 40 مليار جنيه فقط في مبادرة حياة كريمة بسوهاج».

وأكد أن المشروع يشمل نقلة حقيقية لكل الخدمات التي يطمح إليها المواطن المصري من مدارس ومجمعات حكومية وزراعية لتقديم الخدمات ومراكز الشباب والرياضة والخدمات البريدية، حيث تم تنفيذ 150 مكتب بريدي بسوهاج، وتنفيذ 181 مشروعا للصرف الصحي إضافة لـ8 محطات معالجة جديدة، وتم تنفيذ 47 مشروعا للمياه وجارٍ تنفيذ 144 مشروع.

ولفت أنّ القروض الصغيرة وصلت إلى 1.1 مليار جنيه وفرت 77 ألف فرصة عمل منذ إطلاق مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أنّ مثل هذه المشروعات هدفها بالأساس مستوى حياة المواطن المصري البسيط، كما أنّ صعيد مصر لم يعد مهملًا بل على قمة أولويات الدولة.