رئيس الوزراء: تحسين جودة حياة المواطنين هدف الدولة.. ونسعى لتحقيقه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ هدف الدولة من كل العمل والجهد على مدار السنوات الـ8 الماضية، تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة يعملون على تحقيق هذا الهدف المنشود.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في سوهاج: «لازم نتذكر الوضع اللي كان موجود في 2014، وقت ما كان فيه حجم هائل من تراكم المشاكل والتحديات وتدني الخدمات المقدمة للمواطن»، وعارض صورًا تُظهر تدني الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في 2014 بمحافظات الصعيد.

وتابع مدبولي: «وسيلة المواصلات الرئيسية كانت المعديات أو العبارات، وكان من الوارد حدوث مشكلات أو حوادث، وكنا بنسمع عنها وفي بعض الأحيان لسه بنسمع عن هذه المشاكل»، مشيرا إلى أنّه كان لزاما على الدولة التدخل الفوري لتحقيق أهم حقوق الإنسان، وهي أن يكون لديه القدرة للحصول على الخدمات الاساسية التي تمكنه من جودة حياة حقيقية.

ونوّه بعمل الحكومات المتعاقبة من 2014 لتوفير رعاية صحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة النظام التعليمي وتوفير فرص العمل، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجّه بأن يكون الصعيد على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة.